УЗ вперше з початку повномасштабної війни підвищує оклади залізничників

"Укрзалізниця" з 1 липня 2023 року підвищить на 10% тарифні ставки та посадові оклади залізничників.

Про це оголосив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко на засіданні президії Ради профспілки залізничників та транспортних будівельників 13 червня, повідомляє пресслужба компанії.

"Підвищення заробітної плати залізничників ми передбачали у фінплані товариства на 2023 рік. Наразі фінансовий стан компанії стабільний та прогнозований, тому готові вже з наступного місяця підвищити ставки та посадові оклади нашим працівникам.

Також активно працюємо над збільшенням обсягів вантажоперевезень, адже наше завдання - вийти на беззбитковий рівень. Це також дозволить відшуковувати можливості для подальшого підвищення заробітної плати та повернути інші виплати", - заявив Лященко.

Востаннє "Укрзалізниця" підвищувала заробітні плати залізничників до початку повномасштабного вторгнення, у 2021 році.

Економічна правда