В Україні до великої війни працювали понад 1000 компаній з іранськими власниками

До початку великої війни в Україні працювали 1099 компаній з власниками з Ісламської республіки Іран.

Про це свідчать дані Опендатабот.

За даними реєстрів, компанії з власниками з Ірану в Україні займаються оптовою торгівлею, будівництвом, ресторанним бізнесом, ІТ та консультуванням з бізнес-питань.

"Більшість бізнесів з іранським корінням в Україні зосереджена у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Цікаво, що у Чернівецькій та Вінницькій областях жодної компанії з власниками з ІРІ не знайдено", - додали в Опендатабот.

Опендатабот

Торік статистичну звітність про результати своєї роботи за рік подали лише 5% або 51 компанія з іранськими власниками. З них лише 15 компаній мали прибуток, решта повідомили про збитки або подали нульові декларації.

Найбільший дохід по результатах першого року війни отримало ТОВ "Зіба" — 95,1 млн грн.

Нагадуємо:

У травні Верховна Рада погодила рішення Ради національної безпеки й оборони України про запровадження санкцій проти Ірану.

Рішення передбачає обмеження торгівлі з Іраном, блокування транзиту ресурсів українською територією для його резидентів, а також блокування капіталів резидентів Ірану в Україні на 50 років.