Нафта відіграє на тлі підвищення обсягів переробки в Китаї

Ціни на нафту в четвер відновились після падіння в середу, оскільки дані показали стрибок у переробці на найбільшому світовому імпортері сирої нафти Китаї, попри те, що слабка економічна ситуація завадила зростанню.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 39 центів, або 0,6%, до 73,59 доларів за барель до 06:30 GMT.

Американська West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 39 центів, або на 0,6%, до 68,66 долара за барель.

Обидва контрольні показники впали на 1,5% у середу після того, як Федеральна резервна система США спрогнозувала необхідність подальшого підвищення ставок цього року. Це викликало побоювання, що високі процентні ставки сповільнять економіку та знизить попит на нафту.

Що вплинуло на ціни

Згідно з даними в четвер, обсяги переробки нафтопереробного заводу в Китаї в травні зросли на 15,4% порівняно з роком раніше, ставши другим найвищим показником за всю історію.

Вища пропускна здатність відбулася завдяки тому, що нафтопереробники повернули блоки після планового технічного обслуговування, а незалежні нафтопереробники переробляли дешевий імпорт.

Але слабкі економічні прогнози перешкодили зростанню цін у четвер, оскільки промислове виробництво Китаю та зростання роздрібних продажів у травні не відповідають прогнозам.

Промислове виробництво в Китаї у травні зросло на 3,5% порівняно з квітневим зростанням на 5,6%. Роздрібні продажі в країні, ключовий показник споживчої довіри, зросли на 12,7%, порушивши прогнози зростання на 13,6% і сповільнившись з 18,4% у квітні.

Додатково до хвилювання ринку щодо слабкого попиту на паливо Європейський центральний банк майже напевно підвищить ставки до найвищого за 22 роки рівня.

Економічна правда