Курс валют на 15 червня: готівковий євро дорожчає на "чорному ринку" та в банках

У четвер, 15 червня, готівкова гривня слабшає проти євро на "чорному ринку", але зміцнюється до долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,07 - 37,23 грн проти котирувань у 37,04 - 37,25 у середу.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,4 - 40,68 грн проти курсу 40,36 - 40,61 грн за євро в середу.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,95 - 37,4 грн (курс на 14 червня – 36,9 - 37,33 грн);

Євро – 40,0 - 40,6 грн (курс на 14 червня – 39,9 - 40,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,6 - 37,4 грн;

Укрексімбанк – 36,6 - 37,3 грн;

Райффайзен – 36,9 - 37,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда