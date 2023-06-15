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Курс валют на 15 червня: готівковий євро дорожчає на "чорному ринку" та в банках

Четвер, 15 червня 2023, 09:23 - Анастасія Жарикова

У четвер, 15 червня, готівкова гривня слабшає проти євро на "чорному ринку", але зміцнюється до долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,07 - 37,23 грн проти котирувань у 37,04 - 37,25 у середу.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,4 - 40,68 грн проти курсу 40,36 - 40,61 грн за євро в середу.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,95 - 37,4 грн (курс на 14 червня –   36,9 - 37,33 грн);
  • Євро – 40,0 - 40,6 грн (курс на 14 червня – 39,9 - 40,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,6 - 37,4 грн;
  • Укрексімбанк – 36,6 - 37,3 грн;
  • Райффайзен – 36,9 - 37,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда

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