Фонд держмайна продав палац на Львівщині за 20 мільйонів

фото: фдму

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні за 20 млн грн палац Жевуських-Лянцкоронських на Львівщині, що раніше використовувався як санаторій "Роздол".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

В аукціоні взяли участь 5 учасників, у результаті торгів фінальна вартість зросла в 3 рази, кажуть у Фонді.

Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота - окрім переможної ставки, він повинен сплатити ПДВ - 4 млн гривень.

"Будівлі санаторію перебували в занепаді та майже 20 років не використовувалися. Головний корпус санаторію - пам’ятка культури місцевого значення, яка потребує значних інвестицій у відновлення.

Преможець аукціону повинен підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд", - йдеться у повідомленні.

фото: фдму

За даними ProZorro.Продажі, переможцем аукціону стала компанія "Укрпромресурс-2008".

За даними YouControl, ця компанія зареєстрована на Житомирщині. Її керівником і власником є Сергій Швиренко. Статутний капітал підприємства - 1 тисяча грн, серед основних видів діяльності - поводження з відходами, лісопильне та стругальне виробництво, виробництво паркету.

Економічна правда