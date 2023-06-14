Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени - ЗМІ

Шведська прокуратура, яка веде розслідування вибухів на "Північних потоках" спільно з німецькими слідчими, сподівається завершити його восени 2023 року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Шведське радіо.

Матс Люнгквіст, прокурор, який веде шведське розслідування, повідомив, що зустрічався з німецьким прокурором і що вони працюють разом, але відмовився надати подальші подробиці.

"Я сподіваюся, що ми, принаймні цієї осені, зможемо прийняти рішення щодо обвинувальних висновків", - сказав Люнгквіст шведській суспільній телекомпанії SR. "Я думаю, насправді з часом це буде виявлено (хто стоїть за вибухами)".

Як пише Reuters, у квітні Люнгквіст сказав агентству, що основний сценарій полягав у тому, що за нападом стоїть держава або підтримувана державою група.

"Я думаю, що ця гіпотеза була посилена в ході розслідування", - сказав він тепер, в коментарі SR.

При цьому Німеччина раніше заявляла, що її слідчі в січні здійснили рейд на судно, яке, можливо, використовувалося для транспортування вибухівки. Німецькі ЗМІ повідомляли, що човен міг бути використаний невеликою українською або проукраїнською групою.

Нагадуємо:

Вибухи на трасах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Усі причетні до розслідування країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

Рада нацбезпеки США також не підтвердила "проукраїнський слід".

А наприкінці квітня збройні сили Данії заявили про наявність доказів, що російське військове спецсудно знаходилося біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.