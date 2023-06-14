Всі розділи
Укр / Рус

Канада відкрила ринок для українського молока та молочних продуктів

Середа, 14 червня 2023, 16:23 - Анастасія Жарикова

Українські виробники молока та молочних продуктів відтепер можуть експортувати продукцію в Канаду

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

"Завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади", – йдеться в повідомленні.

З формою сертифіката для експорту зазначеного товару можна ознайомитись на офіційному сайті Держпродспоживслужби за посиланням.

Наразі українські виробники молока і молокопродуктів можуть експортуватися на ринки 31 країни, а саме - Європейського Союзу, Євразійського Союзу, Азербайджану, Алжиру, Аргентини, Боснії та Герцоговини, Великої Британії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Іраку, Йорданії, Канади, Китаю, Лівії, Марокко, Молдова, ПАР, Туреччини, Чорногорії, Японії, тощо.

Економічна правда

Держпродспоживслужба виробництво продукти експорт Канада
Матеріали за темою
На Харківщині СБУ викрила чиновників, які вимагали "данину" з експортерів агропродукції 8 травня 2023, 18:08
Вимагали хабарі: на Одещині викрили корупційну схему, пов’язану з "зерновою угодою" 27 березня 2023, 12:34
Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби 1 лютого 2023, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті