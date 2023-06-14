РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН

Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї, оскільки країни поглиблюють зв'язки на тлі попереджень США про те, що Пхеньян планує постачати більше зброї до Москви.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані, опубліковані ООН цього тижня.

За даними ООН, Росія поставила 67 300 барелів нафтопродуктів до Північної Кореї в період з грудня 2022 року по квітень 2023 року, що є першими поставками, зафіксованими з вересня 2020 року.

У заяві з нагоди дня Росії в понеділок північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав до "тіснішої стратегічної співпраці" між двома країнами. У відповідь речник Державного департаменту США висловив занепокоєння тим, що Північна Корея "планує поставити більше військової техніки до Росії".

Економічна правда