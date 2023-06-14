Уряд скасував обов’язкове експертне дослідження при перереєстрації авто – МВС

Кабмін схвалив постанову, яка скасовує обов’язкове експертне дослідження при перереєстрації авто, однак вона ще не набула чинності.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Ухвалена урядом постанова визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-за кордону вперше.

Як додали в МВС, документ набуде чинності з моменту його опублікування, наразі цього не сталось.

"Процедура купівлі-продажу транспортного засобу стає ще зручнішою: необхідно буде отримати талон е-запису на отримання послуг в сервісному центрі МВС на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу в адміністратора, надавши повний пакет необхідних документів для отримання такої послуги", – додали в відомстві.

Завдяки скасуванню обов’язкового дослідження перереєстрація триватиме близько 25 хв.

Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього можна буде провести за бажанням продавця або покупця. Одержаний висновок Експертної служби МВС або іншої державної спеціалізованої установи є чинним 10 днів.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий наголосив, що здебільшого немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля.

Торік при проведенні експертного дослідження під час перереєстрації транспортних засобів було виявилено 1202 транспортні засоби з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля. У першій половині 2023 року – 381 порушень.

Більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних транспортних засобів ввезених з-за кордону вперше. Тому для них обов’язковість експертного дослідження зберігається.

"Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08 % порушень із загальної кількості досліджень", — пояснив Драп’ятий.

Читайте також: "Начальник має бути в курсі". Як влаштовані корупційні схеми в сервісних центрах МВС

Економічна правда