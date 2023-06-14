Український стартап з пошуку житла у США залучив 5,5 млн доларів інвестицій

Propertymate - український стартап, який допомагає і спрощує пошук і покупку новозбудованого житла у США, залучив $5,5 млн дол. інвестицій.

Про це ЕП повідомили засновники стартапу.

"Дані інвестиції дають команді можливість вийти на нові ринки й принести ще більше цінності покупцям і забудовникам, а також робити більше для перемоги та відновлення України" - зазначили в компанії.

Тепер у планах компанії вийти на нові ринки нерухомості.

Раніше компанія змогла вийти на ринки Остіна, Техасу, Далласа, Гюстона, Орландо, Джексонвіла, Тампа, Сан-Антоніо, Маямі - Форт Лодердейла, Ролі-Дарема й Окала-Гейнсвіля.

Наступними стануть ще вісім ринків, серед яких називаються Атланта, Шарлотт, Чарльстон, Денвер і Фенікс.

Крім того, тепер компанія розглядає можливість виходу також і на ринок України.

"Ми раді що попри кризу на ринку нерухомості яку спричинив COVID та війну в Україні нам вдалось зберегти нашу команду, що для нас є одним з пріоритетів, і тепер є надія що ми продовжимо її розширювати, як в Україні, так і в США", - зазначила співзасновниця стартапу Cофія Вишневська.

Повідомляється також, що отримавши фінансування, стартап змінив назву на NewHomesMate (продукт і бізнес-модель залишаться при цьому незмінними).

Головна штаб-квартира стартапу розташована в Остіні з командою з 91 людини.

Інвестиції були залучені від американських венчурних компаній Gaingels, Asymmetry Ventures, синдикату Unpopular Ventures, українських - Geek Ventures, Flyer One Ventures, SID Venture Partners, U.Ventures, а також Pragmatech Ventures – фонду співзасновника iDeals Євгена Сергеєва.

Серед нових інвесторів проєкту – колишній CEO Oliver Wyman Девід Моррісон, американський економіст Адріан Сливоцький, Джон Гу з Norwest Venture Partners, засновник SquareFoot Джонатан Вассерструм, засновник Opswat Бенні Чарні.

Нагадуємо:

Стартап NewHomesMate (Propertymate) у 2020 році запустили львів'яни Богдан Гнатковський та Софія Вишневська. Наступного року стартап залучив 1 мільйон доларів.

Вишневська – випускниця ЛНУ ім. Франка, працювала HR‑маркетологинею в IT-компанії SoftServe й очолювала маркетинг львівського виробника шкарпеток Duna. У 2017-му вона стала операційною директоркою попереднього стартапу Гнатковського – платформи для автоматизації продажів нерухомості Brainify.

Загалом, з моменту заснування стартап отримав $6,7 млн інвестицій.

На сьогодні на маркетплейсі Propertymate виставлено понад 97 000 будинків

Основні клієнти – забудовники та агенції з пошуку нерухомості, зокрема KB Home, Meritage Homes, Lennar тощо. Propertymate заробляє на комісії чи реферальних платежах з кожної угоди.