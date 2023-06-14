Достроково виведено з ремонту один з блоків АЕС: власної електрики Україні наразі достатньо

14 червня достроково виведено з планового ремонту один з атомних блоків, потреби споживачів в Україні повністю забезпечуються електроенергією виробленою виключно українськими електростанціями.

Про це йдеться у щоденному НЕК "Укренерго" та Міністерства енергетики щодо стану енергосистеми України.

"Енергетична система країни отримає додаткові 1000 МВт потужності завдяки введеному в роботу після планового ремонту енергоблока однієї з українських АЕС", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Ремонтна кампанія інших атомних енергетичних об’єктів також триває з випередженням графіка, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

За повідомлення "Укренерго", на сьогодні потреби споживачів в Україні вдається покривати повністю електроенергією, виробленою в Україні. 14 червня заплановано незначний імпорт зі Словаччини 10-90 МВт. У вечірні години найбільшого споживання імпорт та експорт будуть відсутні.

"Наразі потреби споживачів покриваються електроенергією виробленою виключно українськими електростанціями. З початку доби почав працювати після планового ремонту один з атомних блоків. Повернення ясної погоди дозволило активізувати виробіток електроенергії на сонячних електростанціях", - зазначають в "Укренерго".

Водночас в Україні триває зниження рівня водопілля, а відтак знижується і виробіток електроенергії на гідроелектростанціях.

"Тому залишається актуальним прохання перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування", - зазначають в "Укренерго".

Повідомляється, що за минулу добу знеструмлювалися споживачі в Одеській та Кіровоградській областях. Але відбувалося це внаслідок технологічних порушень.

Крім того, протягом доби були пошкоджені мережі обленерго у прифронтових районах.

За повідомленням "Укренерго, під час ракетних обстрілів вчора ввечері та вночі були пошкоджені мережі на Донеччині та Харківщини.

За повідомленнями Міненерго, через обстріли є відключення також на Херсонщині. Окупанти продовжують також тероризувати Херсон.

Через обстріли є відключення на Сумщині. Внаслідок цього на Сумщини через масовані обстріли прикордонних районів знеструмлено понад 3,5 тис. споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить ситуація з безпекою.

У Донецькій області за добу бригади обленерго відновили енергопостачання понад 4 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Ремонтні бригади обленерго починають також обстеження та відновлення електромереж в затоплених районах - де рівень води знижується, і там, де є дозвіл військових.

Так, у Миколаївській області відновили живлення понад 600 споживачів, близько 1 тис. залишаються відключеними. На Миколаївщині через підтоплення знеструмлено 5 населених пунктів повністю і 5 – частково.

У Херсоні заживили 180 абонентів, які були знеструмлені через підтоплення, а на Миколаївщині – понад 700 абонентів. У Херсоні залишаються без живлення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області через підтоплення знеструмлено 6 населених пунктів.

Також ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яка була підтоплена.