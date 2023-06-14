Нафта знову дорожчає через очікування по ставках та економічних даних Китаю

Ціни на нафту в середу, 14 червня, підвищились, оскільки інвестори чекають результатів червневого засідання Федрезерву США, ключових економічних даних з Китаю та урядових даних щодо запасів нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 32 центи, або на 0,4%, до 74,61 долара за барель на 06:10 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 22 центи або 0,3% до 69,64 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

Учасники ринку очікують, що Федеральний комітет з відкритих ринків центрального банку США (FOMC) призупинить підвищення ставок на тлі невизначеності як щодо економічних перспектив, так і через відстрочені наслідки 10 підвищення ставок з березня 2022 року.

Економісти очікують, що Банк Канади знову підвищить процентні ставки в липні до 5,00% після несподіваного підвищення на 25 базисних пунктів минулого тижня.

Також очікується, що Європейський центральний банк підвищить процентні ставки ще на чверть відсоткового пункту в четвер, щоб приборкати стійку інфляцію, але Банк Японії, який оголосить про свій план у п'ятницю, збереже свою надвільну політику.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 1 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 червня, всупереч середній оцінці зниження на 500 тис барелів аналітиків.

Тим часом ОПЕК+ надала Росії трохи більший базовий рівень видобутку нафти, тобто Росія може видобувати більше за останні квоти, ніж було погоджено раніше.

Економічна правда