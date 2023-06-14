Курс валют на 14 червня: готівкова гривня слабшає проти долара

У середу, 14 червня, готівкова гривня ослабла проти долара на "чорному ринку", але зміцнилась проти євро, курси в касах банків зросли.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,08 - 37,27 грн проти котирувань у 37,13 - 37,25 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,32 - 40,59 грн проти курсу 40,2 - 40,56 грн за євро в вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,33 грн (курс на 13 червня – 36,85 - 37,28 грн);

Євро – 39,9 - 40,5 грн (курс на 13 червня – 39,8 - 40,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,57 - 37,4 грн;

Укрексімбанк – 36,55 - 37,25 грн;

Райффайзен – 36,9 - 37,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда