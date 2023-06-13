Створення агрогіганта вартістю $34 мільярди: зернотрейдери Viterra і Bunge оголосили про злиття

Американський зернотрейдер Bunge і агропромислова компанія Viterra, підтримувана Glencore, об'єднуються, щоб створити гіганта з торгівлі сільськогосподарською продукцією вартістю близько 34 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

"Угода наближає об'єднану компанію в глобальному масштабі до провідних конкурентів Archer-Daniels-Midland і Cargill, оцінюючи Bunge і Viterra приблизно в 17 мільярдів доларів кожна. Акціонерам Bunge, однак, належатиме близько 70% об'єднаної компанії.

Bunge також візьме на себе борг Viterra у розмірі 9,8 млрд дол", - пише агентство.

Bunge вже є найбільшим у світі переробником олійних культур, і аналітики кажуть, що вона та переробні підприємства Viterra можуть зіткнутися з регуляторними перевірками в Канаді та Аргентині.

Минулого року Bunge була найбільшим експортером кукурудзи та сої з Бразилії, головного світового джерела основних сільськогосподарських культур для виробництва кормів для тварин та біопалива, згідно з даними транспортного агента Cargonave. Viterra була третім найбільшим експортером кукурудзи та №7 за обсягами поставок сої.

За даними Cargonave, у 2022 році на ці компанії припадало близько 23,7% бразильського експорту кукурудзи та 20,9% бразильського експорту соєвих бобів.

У Сполучених Штатах бізнес Viterra з купівлі та продажу зерна розширився завдяки купівлі Gavilon минулого року. Злиття посилить бізнес Bunge з експорту зерна та переробки олійних культур у світі, який є другим найбільшим експортером кукурудзи та сої у світі, де компанія має меншу присутність, ніж ADM та Cargill.

Угода також розширює фізичні потужності Bunge зі зберігання та обробки зерна в Австралії, де компанія наразі володіє лише двома елеваторами та портовим терміналом у західній частині країни. Viterra має 55 сховищ у Південній Австралії та Західній Вікторії, а також шість експортних терміналів для відвантаження зернових.

Економічна правда