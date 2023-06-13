Експорт "зерновим коридором" за тиждень зріс на 65%, але в порти заходить мало суден

За минулий тиждень, з 5 по 11 червня, обсяг експорту "зерновим коридором" зріс до 651 тисячі тонн агропродукції, що на 65% більше, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

За минулий тиждень було завантажено 13 кораблів, що на 6 одиниць більше попереднього тижня.

Ці судна завантажені, але ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

"Варто врахувати, що такі тижневі показники відвантажень залишаються нижче середніх за історію роботи "зернового коридору". Окрім того, за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 7 суден, що є критично низьким показником", - додали в УКАБ.

Найбільше протягом 45-го тижня роботи "зернового коридору" експортували:

кукурудзу (54% експорту за цей період);

пшеницю (38%);

соняшникову олію (7%).

Українське продовольство попрямувало до Азії (Ізраїль, Бангладеш, Китай та інші), Африки (Єгипет, Кенія) та Європи (Іспанія).

Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 11 червня 2023 року через порти Великої Одеси експортовано 31,6 млн т агропродукції.

УКАБ

Економічна правда