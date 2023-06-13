Російська атака пошкодила ТЕЦ у Кривому Розі: стан енергосистеми на 13 червня

Внаслідок ворожої атаки вночі 13 червня на Кривий Ріг було пошкоджено будівлю ТЕЦ, через обстріли без світла залишаються тисячі абонентів у прифронтових областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла залишаються понад 9 тисяч людей.

У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населених пункти.

Також пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксували в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

"У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити", - додають в Міненерго.

На Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС.

Як додали в НЕК "Укренерго", рівень води в затоплених районах поступово знижується, але доступ ремонтних бригад до мереж все ще дуже обмежений. В Херсонській області станом на ранок залишаються знеструмленими понад 40 тис споживачів, у Миколаївській області - понад 2 тис.

Обсягів електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, достатньо для покриття потреб споживачів. Але гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. А також триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових та атомних електростанцій.

"Тому просимо перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування", - додали в компанії.

У понеділок, 12 червня, для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1600 МВт-год.

Економічна правда