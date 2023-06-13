Підрив Каховської ГЕС готувався РФ на рівні законодавства - радник Зеленського

За кілька днів до руйнування греблі Каховської ГЕС було ухвалено постанову уряду РФ, яка може виявитися переконливим доказом причетності РФ до цієї катастрофи.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі виданню Newsweek.

За словами Устенка, за тиждень до руйнування греблі - ще 30 травня, російська влада ухвалила постанову, спрямовану на "забезпечення безпеки гідротехнічних споруд" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, на Херсонщині та Запоріжжі.

Устенко звернув увагу, що атака на Каховську ГЕС сталася точно так, як були описані "нещасні випадки" в офіційному документі, пов'язаному з постановою.

"Документ передбачає, що до 1 січня 2028 року забороняється розслідування аварій на гідротехнічних спорудах, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичної діяльності. Постанову підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, вона набула чинності з дня опублікування", - наголошується в повідомленні.

"Звичайно, збіги трапляються. Але коли російський уряд ухвалює спеціальну постанову про особливий режим на особливих територіях у разі особливих аварій на гідротехнічних об'єктах, це має підозрілий вигляд", - додав він.

Росія стверджує, що не стоїть за тим, що відбувається на Каховській ГЕС, але, як зазначив Устенко, потрібно мати "дуже яскраву уяву", щоб повірити в те, що ухвалення постанови за кілька днів до руйнування греблі було збігом.

"Схоже, що це може бути доказом, коли постанова була підписана російським прем'єр-міністром 30 травня й набула чинності наступного дня. А через тиждень сталася найбільша гідроенергетична катастрофа на Херсонщині", - зазначив радник президента України.

"Ба більше, пункт 10 цього законодавства забороняє будь-яке розслідування таких аварій до 1 січня 2028 року", - наголосив Устенко.

"Що це, якщо не пістолет терористів, що димить?", - додав він.

За словами радника президента, загальні збитки від руйнування греблі Каховської ГЕС становлять мільярди доларів.

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