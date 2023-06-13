У травні відбувся сплеск ввезення в Україну товарів оборонного призначення - митниця

Дані митниці демонструють, що у травні 2023 року в Україну було завезено товарів оборонного призначення на суму, що перевищує показники квітня вдвічі.

Про це свідчить інформація щодо адміністрування митних платежів, оприлюднена на сайті Державної митної служби.

Зокрема, такі висновки можна зробити з показників наданих пільг зі сплати митних платежів.

Загалом, протягом травня при митному оформленні імпорту товарів митними органами було надано пільг зі сплати митних платежів на суму 14,8 млрд грн. Це на 1,1 млрд грн більше, ніж у квітні поточного року.

Водночас саме на товари оборонного призначення зростання обсягу пільг зі сплати мита та ПДВ відбулося вдвічі - з 3,4 млрд грн у квітні до 6,8 млрд грн у травні.

Для порівняння, пільги зі сплати акцизного податку при імпорті сировини для виробництва інших підакцизних товарів у травні склали 4,1 млрд грн, що на 0,7 млрд грн більше, ніж у квітні.

Пільги, надані в рамках угод про вільну торгівлю, у травні склали 2,4 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше, ніж у квітні.

Нагадуємо:

Обсяги перерахованих до державного бюджету митних платежів у травні 2023 року склали 34,3 млрд гривень.