Курс валют на 13 червня: долар та євро в банках дещо подорожчали
Вівторок, 13 червня 2023, 09:56 -
У вівторок, 13 червня, готівкові долар та євро на "чорному ринку" коливаються в межах до 3 копійок, у касах банків купити валюту стало дещо дорожче.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,0 - 37,16 грн проти котирувань у 37,03 - 37,13 у понеділок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,15 - 40,44 грн проти курсу 40,18 - 40,46 грн за євро в понеділок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,85 - 37,28 грн (курс на 12 червня – 36,9 - 37,27 грн);
- Євро – 39,8 - 40,45 грн (курс на 12 червня – 39,9 - 40,4 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,72 - 37,22 грн;
- Ощадбанк – 36,57 - 37,45 грн;
- Укрексімбанк – 36,55 - 37,25 грн;
- Райффайзен – 36,8 - 37,22 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.