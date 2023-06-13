Курс валют на 13 червня: долар та євро в банках дещо подорожчали

У вівторок, 13 червня, готівкові долар та євро на "чорному ринку" коливаються в межах до 3 копійок, у касах банків купити валюту стало дещо дорожче.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,0 - 37,16 грн проти котирувань у 37,03 - 37,13 у понеділок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,15 - 40,44 грн проти курсу 40,18 - 40,46 грн за євро в понеділок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,85 - 37,28 грн (курс на 12 червня – 36,9 - 37,27 грн);

Євро – 39,8 - 40,45 грн (курс на 12 червня – 39,9 - 40,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,72 - 37,22 грн;

Ощадбанк – 36,57 - 37,45 грн;

Укрексімбанк – 36,55 - 37,25 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,22 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.