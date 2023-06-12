Nasdaq оголосила про найбільшу угоду у своїй історії

Біржевий оператор Nasdaq купує компанію з розробки фінансового програмного забезпечення Adenza, що належить Thoma Bravo, за 10,5 млрд дол, угода стане найбільшим придбанням в історії Nasdaq.

Про це пише Reuters.

"Nasdaq купує Adenza на тлі прагнення стати більш технологічно орієнтованою компанією.

Nasdaq, як і її конкуренти, почала активно купувати компанії, щоб диверсифікувати свій портфель технологій та інтелектуальної власності після того, як у 2005 році регуляторні норми відкрили ринок торгівлі акціями для конкуренції з боку брокерів", - пише агентство.

З того часу Nasdaq купила власника скандинавської біржі OMX у 2007 році за 3,7 мільярда доларів, витратила 1,1 мільярда доларів на Міжнародну фондову біржу у 2016 році та придбала фірму Verafin, що займається програмним забезпеченням для боротьби з фінансовими злочинами, у 2020 році за 2,75 мільярда доларів.

Програмне забезпечення Adenza в основному використовується банками та брокерськими компаніями, і аналітики кажуть, що угода Nasdaq з купівлі компанії допоможе їй диверсифікувати свою діяльність, не обмежуючись лише операторською діяльністю на фондових біржах.

В рамках угоди Thoma Bravo отримає 14,9% акцій Nasdaq, що зробить приватну інвестиційну компанію одним з найбільших акціонерів біржового оператора. Очікується, що Холден Шпет, керуючий партнер Thoma Bravo, буде призначений до ради директорів Nasdaq.

Угоду планують закрити протягом 6-9 місяців після отримання схвалення регулюючих органів.

Угода включає 5,75 мільярда доларів готівкою та 85,6 мільйона звичайних акцій Nasdaq.

Також Nasdaq планує випустити боргові зобовʼязання на суму 5,9 млрд дол. Компанія очікує, що придбання Adenza почне позитивно впливати на її прибуток на акцію через два роки.

Економічна правда