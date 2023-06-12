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ЄС роздумує над зберіганням частини свого газу у сховищах України – Bloomberg

Понеділок, 12 червня 2023, 19:42 - Європейська правда

У ЄС розмірковують над тим, щоб скористатися сховищами України для зберігання власного газу, де блакитне паливо можна буде зберігати на випадок різкого зростання попиту і цін взимку.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

Газосховища в ЄС вже майже заповнені – наразі на понад 70%. Очікується, що європейські сховища досягнуть ліміту потужності вже на початку вересня. 

Ця ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на уникнення паніки, яка призвела до рекордних цін і державного втручання в минулому році.

"Зберігання життєво важливого палива в країні, яка зазнає ракетних ударів і нападів на критично важливу енергетичну інфраструктуру, може здатися божевільною ідеєю. Але вона знаходить прихильників, оскільки сховища розташовані досить далеко від лінії фронту, щоб вважатися безпечними, і деякі трейдери вважають, що це варто того, аби ризикнути", – йдеться у публікації.

Серед сховищ, яке розглядають – Більче-Волицько-Угерське сховище на Львівщині. Воно може зберігати в чотири рази більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині, і легко під'єднується до мереж ЄС завдяки тому, що Україна протягом десятиліть відігравала роль транзитного маршруту для російських енергоносіїв.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв'язок з газовими ринками ЄС", – йдеться в заяві німецької компанії RWE AG, яка в минулому використовувала українські сховища.

Українські газосховища розташовані у відносній безпеці на глибині 2 кілометрів під землею та складають понад 30 мільярдів кубометрів. "Укртрансгаз" надає в користування третину цих потужностей, що еквівалентно приблизно 10% від попиту ЄС у четвертому кварталі минулого року. 

Оскільки страхова індустрія тримається подалі від України, ступінь готовності трейдерів накопичувати запаси газу в Україні залежить від цін і від того, чи готовий ЄС надати підтримку.

У квітні повідомлялося, що компанія "Нафтогаз" готова запропонувати Європі об'єми у газових сховищах, достатні для зберігання 10 мільярдів кубометрів природного газу.

Європейська правда

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