Екскерівника Samsung Electronics викрили у спробі викрасти креслення заводу: хотів побудувати такий самий

Колишньому керівнику південнокорейської компанії Samsung Electronics пред'явили звинувачення за підозрою в крадіжці технологій компанії для заводу з виробництва мікросхем в Китаї і загрозі національній економічній безпеці.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву прокуратури.

"Південна Корея є потужним виробником мікросхем, на який дедалі більше тисне геополітичне та економічне суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм. Минулого тижня президент Юн Сок Йол описав конкуренцію в галузі виробництва мікросхем як "тотальну війну".

Обвинувачений, який також раніше працював в SK Hynix віце-президентом, звинувачується в незаконному придбанні даних Samsung для будівництва заводу-конкурента всього в 1,5 км від заводу з виробництва чіпів Samsung в Сіані, Китай", - пише агентство з посиланням на прокуратуру.

Прокурори заявили, що, за їхніми оцінками, крадіжка даних призвела до збитків Samsung Electronics на суму щонайменше 300 мільярдів вон (233 млн доларів).

"Це тяжкий злочин, який може завдати важкого удару по нашій економічній безпеці, похитнувши основи вітчизняної індустрії мікросхем в період посилення конкуренції у виробництві мікросхем", - заявили в прокуратурі.

Обвинувачений, заарештований минулого місяця, заперечує звинувачення, сказав прокурор.

Підозрюваний, ім'я якого офіційні особи не називають, пропрацював загалом 28 років на південнокорейських підприємствах з виробництва мікросхем, додали в прокуратурі.

Samsung Electronics і SK Hynix відмовилися від коментарів.

Дата засідання ще не була підтверджена судом, до якого було подано обвинувальний акт.

За словами прокурора, спроба побудувати новий завод з використанням даних Samsung у 2018-2019 роках закінчилася невдачею через проблеми з фінансуванням.

Прокурори заявили, що висунули звинувачення ще шістьом особам за підозрою в причетності до цієї справи, в тому числі співробітнику інспекційної компанії, якого звинувачують у витоку архітектурного плану заводу з виробництва напівпровідників Samsung.

Економічна правда