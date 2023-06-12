Боргова розписка зникаючими чорнилами: на Львівщині розкрили новий вид шахрайства

На Львівщині засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна шахрая, який позичив 50 тис дол., а розписку написав зникаючими чорнилами.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Як встановили прокурори, чоловік знав, що у товариша є заощадження і вирішив збагатитись за його рахунок.

Для цього він звернувся до свого знайомого із проханням позичити гроші для розвитку підприємства. Потерпілий погодився допомогти другу, однак попросив розписку. Шахрай погодився на умови.

У назначений день, фігурант прийшов на зустріч підписувати розписку із власною ручкою та наперед підготовленим чорнилом. Останнє мало властивості окислюватися під дією повітря та зникати з паперу через деякий час після використання.

Підписавши розписку ручкою зі зникаючими чорнилами, чоловік забрав 50 тис дол., з метою ніколи їх не повертати власнику.

Коли прийшов час повертати борг, фігурант заявив товаришу, що ніколи в нього грошей не позичав і відповідно, нічого вертати не буде.

Коли потерпілий вийняв розписку, на ній вже не було підпису обвинуваченого.

Однак, завдяки правоохоронцям, які провели комплекс слідчих розшукових дій та ініціювали проведення ряду експертиз, було встановлено та доведено в суді, що засуджений підписав розписку та брав "у борг" вищевказану суму.

Економічна правда