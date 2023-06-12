У разі припинення транзиту газу через Україну Німеччина буде змушена скоротити промисловість

Німеччина може бути змушена згорнути або навіть вимкнути промислові потужності у випадку непродовження угоди про транзит газу з Росії через Україну після її закінчення.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Bloomberg.

Хабек, який також є віце-канцлером, зробив різке попередження в понеділок на економічній конференції в східній Німеччині, заявивши, що політики повинні уникати "повторної помилки", припускаючи, що економіка не постраждає без застережних заходів для забезпечення енергопостачання.

Він додав, що правила щодо розподілу тягаря потенційного дефіциту газу в Східній Європі повинні бути дотримані, тобто Німеччина повинна буде експортувати газ, щоб компенсувати дефіцит, а виробники в найбільшій економіці Європи можуть обмежити або скоротити свої поставки.

За словами Хабека, додаткова потужність, включаючи запланований LNG-термінал на північному узбережжі Німеччини, який викликав спротив місцевих жителів і екологічних груп, буде необхідною для підтримки поставок як у Східну Німеччину, так і в Східну Європу.

Згідно зі звітом Центру глобальної енергетичної політики, навіть якщо деякі поставки продовжаться після 2024 року, малоймовірно, що діючу угоду про транзит буде продовжено на подібних умовах, враховуючи відсутність політичної підтримки.

Економічна правда