Компанія "Нафтогазу" встановила тарифи на розподіл газу для Харківщини вищі за сусідні області

Дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), подала на затвердження до НКРЕКП тариф на розподіл газу для Харківської області, що на чверть вищий за тарифи, встановлені для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Це випливає з документа, оприлюдненого на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з документом, тариф на розподіл газу для Харківської філії "Газмережі" з 1 липня цього року буде встановлений на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць.

При цьому, наприкінці грудня 2022 року НКРЕКП схвалила рішення про встановлення тарифу на розподіл газу для Кропивницької філії "Газмережі" - на рівні 1,49 грн/куб. м на місяць.

У травні НКРЕКП встановила тариф на розподіл природного газу для Дніпровській філії "Газмережі" - також на рівні 1,49 грн/куб. м на місяць.

Нагадуємо:

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів України постановою №1335 від 25 листопада того ж року передав "Газмережі" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.