Перша в історії партія російської нафти прибула до Пакистану

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у неділю заявив, що перший вантаж російської нафти зі знижкою, організований в рамках нової угоди, укладеної між Ісламабадом і Москвою, прибув до Карачі.

Про це пише Reuters.

"Радий повідомити, що перший вантаж російської сирої нафти зі знижкою прибув до Карачі і завтра почнеться її відвантаження", - написав Шаріф у Twitter.

"Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану і початок нових відносин між Пакистаном і РФ", - додав він.

Представник порту повідомив у неділю ввечері, що нафта знаходиться в процесі розвантаження.

Reuters вперше повідомило про угоду в квітні. "Знижка на нафту є полегшенням для Пакистану, який стикається з платіжною кризою і ризикує оголосити дефолт за своїм боргом.

Купівля нафти у Пакистану дає Росії новий ринок збуту, доповнюючи зростаючі продажі до Індії та Китаю, оскільки вона перенаправляє нафту із західних ринків через війну в Україні", - пише агентство.

Імпорт енергоносіїв становить більшу частину зовнішніх платежів Пакистану. Очікується, що імпорт нафти в країну досягне 100 тис барелів на день після прибуття першого вантажу в понеділок.

Підтвердження того, як буде здійснюватися оплата, поки що немає, але нещодавно Пакистан оголосив про план дозволити бартерну торгівлю з Росією, Афганістаном та Іраном, що, на думку аналітиків, може зменшити потребу в доларах і ризик транскордонної контрабанди енергоресурсів.

Економічна правда