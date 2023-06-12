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З початку війни у 4 з 10 українців зменшились доходи - опитування

Понеділок, 12 червня 2023, 15:02 - Анастасія Жарикова

З початку війни 40% українців відчули зниження рівня доходів, у 15% - зарплати не змінились, а ще в 5% вони навіть зросли.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Результати опитування показали, що в 40% працюючих українців доходи зменшилися за період війни: 

  • у 31% опитаних заробітна плата стала значно меншою;
  • у 9% дохід знизився, але несуттєво.

Ще 15% респондентів зазначили, що дохід залишився незмінним, а в 5% заробітна плата стала навіть більшою.

Понад третина опитаних не працюють на даний момент, зокрема:

  • 9% українців втратили роботу й знаходяться в активному пошуку;
  • 5% не працюють і не шукають;
  • 26% не мають роботи, оскільки ще проходять навчання, або вже на пенсії.

На питання, чи змінилася ситуація з роботою та доходом після 24 лютого голоси розподілились так:

  • Працюю і дохід не змінився — 15%;
  • Працюю, дохід навіть зріс — 5%;
  • Працюю, дохід зменшився, але несуттєво — 9%;
  • Працюю, але дохід значно зменшився — 31%;
  • Втратив роботу й знаходжуся в активному пошуку — 9%;
  • Не працюю і наразі не шукаю роботу — 5%;
  • Не працюю, оскільки ще вчуся / вже на пенсії — 26%.

Крім цього, більше половини (59%) опитаних відповіли, що вони працюють лише офлайн, 22% опитаних працюють в онлайн-режимі. Ще 19% респондентів мають гібридний графік роботи: кілька днів в офісі, кілька — з дому.

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше 70 тисяч користувачів з України.

Економічна правда

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