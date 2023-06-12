З початку війни у 4 з 10 українців зменшились доходи - опитування
З початку війни 40% українців відчули зниження рівня доходів, у 15% - зарплати не змінились, а ще в 5% вони навіть зросли.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
Результати опитування показали, що в 40% працюючих українців доходи зменшилися за період війни:
- у 31% опитаних заробітна плата стала значно меншою;
- у 9% дохід знизився, але несуттєво.
Ще 15% респондентів зазначили, що дохід залишився незмінним, а в 5% заробітна плата стала навіть більшою.
Понад третина опитаних не працюють на даний момент, зокрема:
- 9% українців втратили роботу й знаходяться в активному пошуку;
- 5% не працюють і не шукають;
- 26% не мають роботи, оскільки ще проходять навчання, або вже на пенсії.
На питання, чи змінилася ситуація з роботою та доходом після 24 лютого голоси розподілились так:
- Працюю і дохід не змінився — 15%;
- Працюю, дохід навіть зріс — 5%;
- Працюю, дохід зменшився, але несуттєво — 9%;
- Працюю, але дохід значно зменшився — 31%;
- Втратив роботу й знаходжуся в активному пошуку — 9%;
- Не працюю і наразі не шукаю роботу — 5%;
- Не працюю, оскільки ще вчуся / вже на пенсії — 26%.
Крім цього, більше половини (59%) опитаних відповіли, що вони працюють лише офлайн, 22% опитаних працюють в онлайн-режимі. Ще 19% респондентів мають гібридний графік роботи: кілька днів в офісі, кілька — з дому.
В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше 70 тисяч користувачів з України.
Економічна правда