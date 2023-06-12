Курс валют на 12 червня: скільки коштують готівкові долар та євро

У понеділок, 12 червня, готівкова гривня зміцнилась до євро на "чорному ринку", але дещо ослабла проти долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,9 - 37,1 грн проти котирувань у 36,8 - 37,06 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 39,84 - 40,3 грн проти курсу 40,06 - 40,36 грн за євро в неділю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,3 грн (курс на 9 червня – 36,9 - 37,3 грн);

Євро – 39,75 - 40,4 грн (курс на 9 червня – 39,75 - 40,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,72 - 37,22 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,55 грн;

Укрексімбанк – 36,55 - 37,35 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,25 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда