Курс валют на 12 червня: скільки коштують готівкові долар та євро
Понеділок, 12 червня 2023, 10:16 -
У понеділок, 12 червня, готівкова гривня зміцнилась до євро на "чорному ринку", але дещо ослабла проти долара.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,9 - 37,1 грн проти котирувань у 36,8 - 37,06 у неділю.
На цей же час "чорний" курс євро становив 39,84 - 40,3 грн проти курсу 40,06 - 40,36 грн за євро в неділю.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,9 - 37,3 грн (курс на 9 червня – 36,9 - 37,3 грн);
- Євро – 39,75 - 40,4 грн (курс на 9 червня – 39,75 - 40,4 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,72 - 37,22 грн;
- Ощадбанк – 36,7 - 37,55 грн;
- Укрексімбанк – 36,55 - 37,35 грн;
- Райффайзен – 36,8 - 37,25 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Економічна правда