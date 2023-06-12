Ціни на нафту знизились на понад 1%: що вплинуло

Ціни на нафту в понеділок, 12 червня, знизились, оскільки інвестори оцінюють бажання ФРС США далі підвищувати ставки, а занепокоєння щодо зростання попиту на пальне в Китаї та зростання пропозиції російської нафти тиснуть на ринок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 97 центів, або на 1,3%, до 73,82 долара за барель до 04:37 GMT.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) коштувала 69,24 долара за барель, також знизившись на 1,3%.

Що вплинуло на ціни

"Ціни на нафту потрапили в зіткнення між двома протиборчими силами: ведмежими розподільниками активів, які вказують на монетарне скорочення, і оптимістично налаштованими нафтовими спекулянтами, які очікують зниження запасів у другій половині 23 року", — зазначив Франсіско Бланч з Bank of America Global Research.

Він додав, що "ведмежі розподілювачі" наразі збережуть перевагу, оскільки ціни на нафту намагаються підвищитися, поки ФРС не зменшить пропозицію грошей. Банк все ще очікує, що нафта марки Brent у 2023 році становитиме близько 80 доларів за барель.

Підвищення процентної ставки ФРС зміцнило долар, роблячи товари в доларах дорожчими для власників інших валют і тиснучи на ціни.

Більшість учасників ринку очікують, що центробанк США залишить процентні ставки незмінними, коли завершить своє дводенне засідання з монетарної політики в середу.

З боку пропозиції, хоча Саудівська Аравія чотири рази скорочувала видобуток нафти за минулий рік, російські поставки затрималися, оскільки санкції були розроблені таким чином, щоб мати менший вплив на видобуток.

Експорт російської нафти до Китаю та Індії зріс, незважаючи на запровадження ембарго ЄС та механізм обмеження цін Великої сімки, який почав діяти на початку грудня.

Goldman Sachs знизив свої прогнози цін на нафту через вищі, ніж очікувалося, поставки з Росії та Ірану та підвищив прогнози поставок на 2024 рік для двох виробників і Венесуели загалом на 800 тис барелів на добу.

Грудневий прогноз банку на нафту Brent зараз становить 86 доларів за барель проти 95 доларів, а WTI – 81 долар за барель проти 89 доларів.

Економічна правда