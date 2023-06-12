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Мільярдер Сорос передав контроль над фінансовою імперією сину

Понеділок, 12 червня 2023, 09:00 - Анастасія Жарикова

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос передає контроль над своєю фінансовою імперією своєму синові Олександру.

Про це Сороси заявили в інтерв’ю The Wall Street Journal.

92-річний філантроп та менеджер хедж-фонду розповів, що раніше не хотів, аби його Open Society Foundations (OSF) перейшов до одного з його п’яти дітей.

Але говорячи про своє рішення передати фонд і решту своєї імперії вартістю 25 мільярдів доларів своєму 37-річному синові Алексу, Сорос-старший сказав: "Він це заслужив".

В інтерв’ю виданню Алекс зазначив, що він більш політичний, ніж його батько. А також розповів про плани продовжувати жертвувати сімейні гроші лівим політичним кандидатам у США.

Алекс додав, що розширить пріоритети фонду, включивши в них право голосу та аборти, а також гендерну рівність.

Рада OSF обрала Алекса своїм головою в грудні, зараз він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

Щороку Open Society Foundations спрямовує близько 1,5 млрд доларів групам, які підтримують права людини в усьому світі та допомагають будувати демократії.

Економічна правда

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