Евакуація на Херсонщині: мілітарітех компанії створили чат-бот, що передає інформацію рятувальникам

Українські мілітарітех компанії розробили чат-бот "Евакуація з води", який допомагає рятувати людей на Херсонщині.

Про це повідомляють команди TEMB Military й Griselda.

Чат-бот "Евакуація з води" дозволяє скоординувати роботу рятувальників, які займаються евакуації людей з затоплених районів Херсонської області.

"Система надає можливість не пропустити запити від потерпілих, а також забезпечує розуміння, хто прийняв на себе конкретний запит та чи виконали його. Більше того, це безпечний шлях передачі своїх координатів на противагу публікації в Telegram чатах, де можуть сидіти колаборанти та російські військові", – зазначають розробники.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно перейти в чат-бот у Telegram і залишити запит на допомогу. Далі Бот сортує запити із використанням нейронних мереж, оператори доопрацьовують їх та передають рятувальникам. Інформацію не розміщують на відкритих ресурсах, як Google Maps, щоб люди не стали мішенню для російського вогню.

GRISELDA та TEMB Military

За першу добу роботи чат-бота вже було отримано 500 звернень, більшість з них має декількох людей та тварин на один запит.

Також для самих волонтерів, розробники створили окремий чат у Signal. Там вони можуть обрати регіон, у якому надають допомогу, та комунікувати з іншими рятувальниками.

"Коли волонтери беруться за виконання запиту, вони використовують емоджі, що відповідають різним статусам: "В роботі", "Виконано успішно" та "Виконано неуспішно". Ця інформація автоматично синхронізується із загальною системою, щоб уникнути дублювання роботи", – пояснюють організатори.

Додається, що організатори проекту радять волонтерам звертатися безпосередньо до них для отримання додаткової інформації та координації подальших дій через Telegram-акаунт @temb_support.

Економічна правда.