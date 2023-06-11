Польські фермери достроково завершили протест біля кордону з Україною

Польські фермери в суботу призупинили акцію протесту на прикордонному переході в Дорогуську Люблінського воєводства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Фермери досягли домовленості з міністром сільського господарства Робертом Телусом і призначили дату переговорів. Вони повинні зустрітися з Телусом в середині наступного тижня, а до того часу, як повідомив організатор протесту Бартломей Шайнерт, протест призупинено на прохання міністра.

Фермери роз'їжджаються по домівках, але потрібен час, щоб розвантажити величезний затор на кордоні. Станом на полудень суботи перед прикордонним переходом на польській стороні очікували 450 вантажівок. Українська сторона повідомляла, що майже 4 000 вантажівок очікують на в'їзд до Польщі.

"Що стосується вимог, які висунули фермери, то майже всі вони вже виконуються польським урядом. Я пообіцяв, що ми зробимо все, щоб перші кошти надійшли фермерам вже в червні ", – заявив міністр сільського господарства Роберт Телус після зустрічі з протестувальниками.

Телус пояснив, що єдина вимога, виконання якої він не може обіцяти, – це продовження закупівлі зерна до 15 липня. "Тут я не можу давати жодних обіцянок, тому що наша мета – зробити все, щоб до збору врожаю, до 1 липня, склади фермерів були порожніми, щоб скористатися цими коштами", – зазначив він.

Нагадаємо, у п'ятницю польські фермери розпочали чергову акцію протесту на дорозі до прикордонного переходу з Україною в Дорогуську. В рамках акції протесту з Польщі в Україну обіцяли щогодини пропускатимуть по дві вантажівки, а з України в Польщу не пропускати жодної.

Акція мала тривати до опівночі понеділка.

Фермери протестують через нерегульований наплив українського зерна на польський ринок.

Європейська правда.