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Шведський виробник Zewa та Libresse продав бізнес у РФ

Субота, 10 червня 2023, 15:53 - Ігор Пилипів

Шведська компанія Essity, яка виробляє такі засоби особистої гігієни як Zewa та Libresse, заявила продаж бізнесу та вихід з РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Essity підписала угоду щодо продажу бізнесу з покупцем, і наразі транзакція схвалена російською владою. Компанія очікує завершення угоди до кінця другого кварталу 2023 року.

"У квітні 2022 року Essity розпочала роботу над виходом з російського ринку, а у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії на суму близько 1,7 млрд шведських крон", – пояснюють в Essity.

За 2022 рік чисті продажі Essity в Росії становили приблизно 2% від загальних чистих продажів Групи. 

Про загальний вплив на прибуток буде повідомлено після завершення транзакції, але очікується, що вона не матиме суттєвого фінансового впливу.

Економічна правда. 

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