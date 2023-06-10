Кабмін створив групу, яка впроваджуватиме антикорупційні цифрові продукти
Уряд створив міжвідомчу робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів, яку очолять міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова НАЗК Олександр Новіков.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Facebook.
Міжвідомча робоча група займатиметься впровадженням антикорупційними цифровими продуктами.
У міністерстві зазначають, що відповідно до Державної антикорупційної програми за два роки планують запровадити 63 цифрових продукти. Зокрема, цифровізувати різні сфери, щоб запобігти корупційним схемам і махінаціям:
- удосконалити Єдиний реєстр об’єктів державної власності;
- ввести в експлуатацію єдиний електронний Містобудівний кадастр;
- створити Єдину інформаційну систему обліку Національної програми інформатизації.
"Понад три роки роботи Мінцифри показали, що цифровізація — один із найдієвіших інструментів антикорупції. Лише за 2020–2021 роки економічний та антикорупційний ефекти від онлайн-сервісів становлять понад 16,3 млрд гривень", – підкреслюють в міністерстві
Група займатиметься плануванням та контролюватиме впровадження діджитал-реформ.
Міжвідомчу групу очолять Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова НАЗК Олександр Новіков.
"До складу групи ввійдуть представники Мінцифри, Мін’юсту та Мінфіну. А також представники програм та проєктів, які допомагають Уряду України реформувати державний сектор", – додають в Мінцифри.
Економічна правда.