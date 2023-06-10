Молдова надасть Україні допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС

Російський ВПК нарощує оберти. Звідки гроші та хто допомагає РФ будувати ракети? Щоб завадити агресору, треба сильніше вдарити по доходах та обрізати "руку допомоги" від дружніх до РФ країн та компаній, яких досі чимало в ЄС та США. Завдяки чому російський ВПК нарощує потужності?

Розбудова кордону йде повним ходом. Як Україна нарощує експорт суходолом Не чекають на відкриття морських портів. Які проєкти держава і бізнес реалізували за 1,5 року великої війни для експорту українських товарів автодорогами та залізницею.