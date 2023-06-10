У ставку-охолоджувачі ЗАЕС рівень води стабільний – Енергоатом

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Станом на ранок 10 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Енергоатом".

"Станом на 08:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,31 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", – йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі нагадують, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Додається, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Нагадаємо:

8 червня голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону заявив, що забір води з Каховського водосховища більше неможливий, оскільки рівень води впав до "мертвої точки".

Водночас, через падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російськими військами Каховської ГЕС, в "Енергоатомі" перевели в холодний стан останній з шести енергоблоків окупованої Запорізької АЕС, який іще залишався в стані гарячого зупинення. Після цього він фактично не буде споживати воду, якої нині достатньо для ЗАЕС у ставку-охолоджувачі.

Якщо блоки працюють, то без додаткових джерел живлення ставка в такому режимі станція може працювати 1-1,5 місяця. Після цього потрібно перевести блоки в холодний стан, і за такої умови води буде досить тривалий час, це можуть бути роки, пояснювали в "Енергоатомі".