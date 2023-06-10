Всі розділи
Укр / Рус

За тиждень НБУ скоротив продаж валюти з резервів до понад 292 мільйонів доларів

Субота, 10 червня 2023, 10:43 - Ігор Пилипів
 
getty images

Національний банк за тиждень 5 - 9 червня продав з резервів 292,69 млн доларів і купив 15,05 млн доларів.

Про це йдеться в даних НБУ.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 292,69 млн доларів, а тижнем раніше – 468,95 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купив 37,13 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.  

Загалом від початку року НБУ продав вже 11,04 млрд доларів та купив 146,04 млн доларів. 

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда. 

НБУ міжбанк резерви
Матеріали за темою
Частка непрацюючих кредитів у держбанках зросла до 53% 9 червня 2023, 19:59
Райффайзен Банк не видає кредити під 5-7-9% через санкції проти російської компанії групи RBI 9 червня 2023, 18:26
У Нацбанку пояснили, чому переліцензування платіжної системи WayForPay тривало більше місяця 9 червня 2023, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті