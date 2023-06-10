За тиждень НБУ скоротив продаж валюти з резервів до понад 292 мільйонів доларів

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Національний банк за тиждень 5 - 9 червня продав з резервів 292,69 млн доларів і купив 15,05 млн доларів.

Про це йдеться в даних НБУ.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 292,69 млн доларів, а тижнем раніше – 468,95 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купив 37,13 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 11,04 млрд доларів та купив 146,04 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.