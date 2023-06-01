Рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу від Forbes очолив мадридиський "Реал"

30 найдорожчих футбольних команд світу коштують в середньому 2,17 млрд дол, очолює рейтинг мадридський "Реал", вартість якого оцінюється в 6,07 мільярдів доларів (+19% порівняно з минулим роком).

Про це йдеться у рейтингу американського Forbes щодо оціночної вартості футбольних клубів за підсумками завершення сезону.

"Зростанню вартості сприяв не дохід, який збільшився лише на 2,5%, в середньому до $496 млн за команду, а вищі мультиплікатори (вартість компанії, поділена на дохід), які покупці платять за команди. Середній мультиплікатор для 20 найдорожчих команд цього року становить 5,9 порівняно з 4,8 рік тому.

Так, "Манчестер Юнайтед", який посідає друге місце в нашому списку, незабаром може бути проданий приблизно за 6 мільярдів доларів, що в 7,7 разів перевищує його дохід", - пише журнал.

Крім цього, "Парі Сен-Жермен", швидше за все, незабаром отримає кошти від продажу міноритарного пакету акцій, який оцінить команду в понад 4 мільярди доларів, що приблизно в 5,7 разів перевищує її дохід.

При цьому дві команди зараз коштують щонайменше 6 мільярдів доларів. "Реал Мадрид" займає перше місце з оцінкою 6,07 млрд дол, що на 19% більше, ніж минулого року.

"Іспанська команда дійшла до п'яти з останніх дев'яти фіналів прибуткової Ліги чемпіонів, вигравши всі з них. "Реал Мадрид" також отримав майже 400 млн дол від Sixth Street and Legends в рамках 20-річної угоди, спрямованої на збільшення доходів стадіону "Сантьяго Бернабеу", який перебуває на стадії масштабної реконструкції, що, як очікується, завершиться в наступному році", - йдеться у рейтингу.

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Оціночна вартість "Манчестер Юнайтед" зросла на 30% порівняно з минулим роком, до 6 мільярдів доларів. Торги за англійську команду звелися до конкуренції між Джимом Реткліффом і катарським шейхом Джассімом. Нинішні власники команди, сім'я Глейзерів, заплатили за "червоних дияволів" 1,5 мільярда доларів у 2005 році і можуть отримати чотирикратну суму, якщо угода буде укладена.

Зазначається, що відколи Forbes почав публікувати щорічні футбольні рейтинги у 2004 році (видання пропустило 2020 рік через Covid), "Реал Мадрид" та "Манчестер Юнайтед" - єдині дві команди, які щоразу потрапляли до п'ятірки найкращих. За цей час "Реал" посідав перше місце сім разів, а "Манчестер Юнайтед" - 11. У 2021 році рейтинг очолила "Барселона", яка наразі йде третьою (5,51 млрд дол).

Найбільше додав у вартості "Ньюкасл Юнайтед" (22 місце), який тепер коштує 794 мільйони доларів, що на 51% більше, ніж торік.

"Купівля команди Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії в жовтні 2021 року за 378 мільйонів доларів "влила" в баланс команди 208 мільйонів доларів капіталу, і в цьому сезоні "сороки" вперше за 20 років кваліфікувалися до Ліги чемпіонів", - пише Forbes.

Також у топ-5 - "Ліверпуль" (5,29 млрд дол) та "Манчестер Сіті" (4,99 млрд дол).

Економічна правда