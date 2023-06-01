ОПЕК+ навряд чи посилить скорочення поставок нафти на засіданні у неділю – ЗМІ

Країни ОПЕК+ навряд чи поглиблять скорочення поставок на своїй зустрічі на рівні міністрів в неділю, незважаючи на падіння цін на нафту до 70 доларів за барель.

Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела з альянсу.

ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти і союзників на чолі з Росією, видобуває близько 40% світової нафти і постачає близько 60% експортного ринку нафти, а це означає, що її політичні рішення можуть мати значний вплив на ціни.

"Оскільки економічні перспективи погіршилися, кілька членів ОПЕК+ у квітні пообіцяли добровільно скоротити видобуток нафти, починаючи з травня і до кінця року.

Це було зроблено на додаток до узгодженого на початку жовтня скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу порівняно з базовим рівнем видобутку, встановленим на серпень 2022 року. Це призвело до загального скорочення видобутку до 3,66 млн барелів на добу, або близько 4% світового споживання", - пише агентство.

Останнім часом група скоротила видобуток більше, ніж заплановано, головним чином через обмеження потужностей у західноафриканських виробників - Нігерії та Анголі.

"На цей час нічого не змінилося, але, як завжди, в залежності від настрою декого, все може змінитися", - сказало одне з джерел в ОПЕК+. Цю думку підтримали ще три джерела, які попросили не називати їхніх імен.

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Два інших джерела сказали, що ще занадто рано говорити про результати зустрічі.

Нагадаємо:

Група ОПЕК заборонила кільком медіа-групам відвідувати свою виробничу зустріч у Відні цими вихідними. Цей крок ініціювала Саудівська Аравія, яка намагається підтримати ціни на нафту.

Економічна правда