Інфляція в єврозоні впала до найнижчого рівня з початку вторгнення РФ в Україну

Споживчі ціни в єврозоні у травні зросли на 6,1% у травні у річному вимірі порівняно з 7% у квітні.

Про це пише Financial Times.

Інфляція в єврозоні впала більше, ніж очікували економісти, і досягла найнижчого рівня з моменту вторгнення Росії в Україну більше року тому.

Але в Європейському центральному банку заявив про необхідність подальшого підвищення процентних ставок, щоб приборкати постійний ціновий тиск.

Згідно з даними, опублікованими в четвер статистичним агентством ЄС Eurostat, річні споживчі ціни в 20 країнах єдиного валютного блоку у травні зросли на 6,1% у річному вимірі, що є зниженням з 7 відсотків у квітні. Це найнижчий рівень з лютого 2022 року і нижче 6,3 відсотка, прогнозованого економістами в опитуванні Reuters.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард у своїй промові невдовзі після оприлюднення даних заявила, що інфляція все ще "занадто висока" і потрібне подальше підвищення процентних ставок, щоб знизити її до цільового показника у 2%.

"Ті, хто встановлює процентні ставки в єврозоні, особливо зосереджені на базовій інфляції, яка не враховує ціни на енергоносії та продукти харчування. Цей показник знизився з 5,6% у квітні до 5,3% у травні, що виявилося більше, ніж очікувалося, але навряд чи переконає політиків припинити підвищення ставок на наступному засіданні 15 червня", - пише FT.

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Ринки суверенних облігацій єврозони впали, а євро виріс по відношенню до долара, оскільки інвестори вважали, що інфляція падає недостатньо швидко для того, щоб ЄЦБ припинив підвищувати ставки. Дохідність дворічних облігацій Німеччини, чутливих до зміни ставок, зросла на 4,8 базисних пункти до 2,76%, а євро подорожчав на 0,25% до 1,072 долара.

Економісти зазначають, що падіння базової інфляції значною мірою пояснюється впливом запровадження в Німеччині субсидованого проїзного квитка на громадський транспорт вартістю 49 євро на місяць у травні, що стримувало зростання цін на транспортні послуги.

Економічна правда