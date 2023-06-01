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Тестовий поїзд УЗ зі стандартними вагонами прибув до Варшави

Четвер, 1 червня 2023, 15:42 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

В "Укрзалізниці" заявили, що тестовий поїзд з 14 вагонів стандартного для України габариту успішно прибув до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Очікуємо на фінальне погодження від польських колег - і даємо більше вагонів на найдефіцитніший напрямок Укрзалізниці", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі на маршруті Київ-Варшава потяг, сформований з 14 стандартних вагонів УЗ для погодження з польською стороною - на сьогодні польські залізничники пропускають на цей маршрут лише спеціальні вагони з 3-місними купе.

Тестування проходить на маршруті Київ - Варшава, оскільки наразі цей напрямок є найдефіцитнішим: кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Економічна правда

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