Тестовий поїзд УЗ зі стандартними вагонами прибув до Варшави

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В "Укрзалізниці" заявили, що тестовий поїзд з 14 вагонів стандартного для України габариту успішно прибув до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

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"Очікуємо на фінальне погодження від польських колег - і даємо більше вагонів на найдефіцитніший напрямок Укрзалізниці", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі на маршруті Київ-Варшава потяг, сформований з 14 стандартних вагонів УЗ для погодження з польською стороною - на сьогодні польські залізничники пропускають на цей маршрут лише спеціальні вагони з 3-місними купе.

Тестування проходить на маршруті Київ - Варшава, оскільки наразі цей напрямок є найдефіцитнішим: кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Економічна правда