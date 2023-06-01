Індійські доходи РФ від продажу нафти осідають за кордоном

Через односторонні торговельні відносини з Індією Росія змушена накопичувати до мільярда доларів щомісяця в рупіях, які залишаються заблокованими за межами країни.

Про це йдеться в статті Bloomberg.

За останній рік Росія стала провідним постачальником нафти до Індії, врегулювавши більшу частку торгівлі в національній валюті та перенаправивши поставки на схід, оскільки Європа відмовилась від закупівель після початку війни РФ проти України.

Однак через стагнацію імпорту з Індії Росія отримує надлишок рупій, яка має обмежену конвертованість, а тому російським експортерам тяжко вивести її за кордон, і валюта просто осідає на банківських рахунках.

Таким чином щокварталу на рахунках в Індії залишатиметься 2-3 млрд дол у рупієвому еквіваленті, які Росія не зможе використати.

Через це Росія знову почала обговорювати питання вкладення цих рупій на індійському ринку капіталу, хоча раніше відмовилася від цієї пропозиції. А також розглядає вкладення рупій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на частки в акціонерному капіталі.

За словами джерел, більшість готівки, яку поки що не можна конвертувати, належить державній "Роснєфті". Найбільший російський експортер сирої нафти володіє майже 50% акцій Nayara Energy Ltd., другого за величиною нафтопереробного підприємства Індії.

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Економічна правда