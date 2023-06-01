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Дефіциту в енергосистемі немає, але без світла через обстріли тисячі абонентів - Міненерго

Четвер, 1 червня 2023, 12:08 - Анастасія Жарикова

На 1 червня після чергової ракетної атаки дефіциту в енергосистемі немає, з ремонту вивели один з блоків АЕС, який вже працює на повну потужність.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - зазначили в міністерстві.

Крім цього, триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. 

Завершився ремонт енергоблоку однієї з АЕС, згідно з графіком він перебував у ремонті з березня. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Але внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях. У Херсоні після нічних обстрілів без світла 7 тис абонентів.   

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Сумській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 633 МВт/год, що становить менше 1 % від споживання. Експорт електроенергії не відбувався.

Економічна правда

Міненерго енергетика електроенергія
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