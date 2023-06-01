Нафта відіграє на тлі можливої паузи в підвищенні ставок у США

Ціни на нафту в четвер, 1 червня, зросли, відігравши попередні втрати, оскільки потенційна пауза в підвищенні процентних ставок у США та голосування про стелю боргу відновили оптимізм щодо подальшого зростання попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Серпневі ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або 0,76%, до 73,15 дол за барель до 06:40 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 46 центів, або 0,68%, до 68,55 дол за барель.

Обидва контрольні показники різко впали на попередніх сесіях, при цьому Brent впав на 5,6%, а WTI впав на 6,3% станом на закриття в середу, порівняно з минулою п’ятницею.

Що вплинуло на ціни

Представники ФРС США в середу вказали на потенційний "пропуск" підвищення ставок у червні, що перевернуло очікування ринку щодо неминучого підвищення, яке може уповільнити економічне зростання та послабити попит на нафту.

Крім цього, ухвалення Палатою представників США законопроекту про призупинення боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйона доларів покращило шанси запобігти дефолту уряду.

Показники попиту з боку Китаю, найбільшого в світі імпортера нафти, цього тижня є дещо неоднозначними. Промислова діяльність скоротилася в травні до найнижчого рівня за п'ять місяців, тоді як діяльність у сфері послуг зростала найповільнішими темпами за чотири місяці.

Натомість глобальний індекс менеджерів із закупівель Caixin/S&P у Китаї (PMI) у четвер продемонстрував зростання до 50,9 у травні з 49,5 у квітні, що зменшило занепокоєння щодо промислового попиту в Китаї.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли приблизно на 5,2 мільйона барелів.