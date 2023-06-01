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Nintendo остаточно пішла з Росії

Четвер, 1 червня 2023, 09:12 - Cергій Мельник
 
Emanuele Cremaschi/Getty Images

Японський розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу в Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Росіяни більше не можуть створювати нові облікові записи у цифровому магазині Nintendo eShopі, вказуючи Росію як країну користувача.

Компанія також відключила свій офіційний сайт nintendo.ru, призначений для клієнтів із Росії.

Водночас для виконання вже існуючих зобов'язань, з 31 травня російські клієнти, які вже мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент.

При цьому платіжна інформація, пов'язана з обліковими записами Nintendo (дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal) таких користувачів вже видалена з міркувань безпеки.

Компанія після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році призупинила продаж товарів до Росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами.

У зв'язку з цим, а також з огляду на економічні прогнози, компанія Nintendo of Europe ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.

Економічна правда

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