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В Україні стартувала місія технічної допомоги Світового банку

Вівторок, 9 травня 2023, 19:01 - Анастасія Жарикова

Місія технічної допомоги Світового банку з питань підтримки фінансового сектору України розпочала роботу в понеділок, вона триватиме 5 днів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, у фокусі уваги місії перебуває стан фінансового сектору України після початку великої війни, вжиті НБУ заходи для підтримання фінансової стабільності в країні. А також удосконалення регулювання на банківському та небанківському фінансових ринках та спрямована на це допомога Світового банку.

Фахівці працюватимуть у гібридному форматі – офлайн та онлайн, експерти долучатимуться до зустрічей з Відня та Києва. 

Делегацію Національного банку, що працюватиме у Відні, очолила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова. 

У перший день роботи місії відбулася онлайн-зустріч керівництва НБУ та Світового банку.Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що делегація очікує експертизи Світового банку щодо роботи з непрацюючими кредитами (NPL), підвищення стійкості фінансової системи в умовах війни, у тому числі через проведення оцінки якості банківських активів.

Також він акцентував увагу на важливості окремого блоку питань, присвяченого роботі небанківського сектору, зокрема викликам, з якими зіткнувся страховий ринок України. 

"Ми прагнемо якомога швидше перейти від обговорення концепції страхування військово-політичних ризиків до операційного плану. Ми готові рухатися в цьому питанні дуже оперативно й переходити до конкретних дій. Упевнений, що допомога Світового банку буде вагомою як у цьому, так і в інших питаннях. Адже підтримка такого надійного партнера завжди масштабна і за обсягом, і за глибиною, і за швидкістю подолання викликів", – зазначив Андрій Пишний.

У межах роботи місії делегація Нацбанку також братиме участь у Щорічній конференції FinSac, присвяченій цього року темі нових наглядових викликів, спричинених погіршенням фінансових умов та економічним спадом. 

Економічна правда

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