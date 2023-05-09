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​​Доступ до реєстру декларацій тимчасово обмежили через збій

Вівторок, 9 травня 2023, 17:38 - Олексій Павлиш

У зв'язку зі збоєм у роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій), доступ до нього обмежено з 11:20 9 травня 2023 року.

Про це повідомило НАЗК.

Зазначається, що наразі проводяться невідкладні заходи з усунення помилки у роботі Реєстру.

Про відновлення доступу до Реєстру декларацій обіцяють повідомити додатково.

У разі виникнення додаткових питань радять звертатись за адресою support@nazk.gov.ua.

Економічна правда

декларації
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