Доступ до реєстру декларацій тимчасово обмежили через збій
Вівторок, 9 травня 2023, 17:38 -
У зв'язку зі збоєм у роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій), доступ до нього обмежено з 11:20 9 травня 2023 року.
Про це повідомило НАЗК.
Зазначається, що наразі проводяться невідкладні заходи з усунення помилки у роботі Реєстру.
Про відновлення доступу до Реєстру декларацій обіцяють повідомити додатково.
У разі виникнення додаткових питань радять звертатись за адресою support@nazk.gov.ua.
Економічна правда