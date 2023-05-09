"Енергоатом" оголосив про початок ремонтної кампанії: як компенсують нестачу електроенергії

"Енергоатом" заявив про плани перезавантажити енергоблоки АЕС свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення ефективної експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Відповідний графік складено експертами Енергоатома й синхронізовано з Міністерством енергетики України та іншими генеруючими компаніями таким чином, щоб споживачі не відчули на собі вплив ремонтної кампанії", - заявили в компанії.

При цьому нестачу електроенергії від виробітку енергоблоків планують компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.

"Крім того, в теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців", - зазначили в "Енергоатомі".

Також у держкомпанії розповіли про підсумки осінньо-зимового періоду, що завершився.

Так, атомна генерація забезпечила близько 55% (в окремі дні цей показник сягав 65%) від загального споживання електроенергії в Україні.

"І цього вдалося досягти попри тимчасову окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької. До її захоплення ЗАЕС генерувала 40% атомної енергії в Україні та понад п'яту частину всіх потреб держави в електроенергії.

Враховуючи це, в зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком ЗАЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності", - резюмували в "Енергоатомі".

Економічна правда