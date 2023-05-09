Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі розслідування регулятора

Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство через три тижні після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила її в роботі незареєстрованої біржі цінних паперів.

Про це пише Reuters.

Компанія Bittrex, що базується в Сіетлі, припинила свою діяльність в США 30 квітня і заявила, що подача заяви про банкрутство не вплине на Bittrex Global, яка обслуговує клієнтів за межами Сполучених Штатів. Неамериканські операції компанії базуються в Ліхтенштейні.

Згідно із заявою про банкрутство, поданою до суду Вілмінгтона, штат Делавер, активи та зобов'язання Bittrex становили від 500 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів.

Bittrex заявила, що все ще зберігає криптоактиви американських клієнтів, які не вивели кошти до 30 квітня.

Ці активи "надійно захищені", і Bittrex заявив, що має намір звернутися до суду з питань банкрутства з проханням про обмежене повторне відкриття рахунків клієнтів, щоб криптовалюта могла бути розподілена між клієнтами.

"Кілька компаній у криптоіндустрії збанкрутували за останній рік через падіння цін на активи, поновлення регуляторних перевірок, а у випадку з колись відомою біржею FTX - через кримінальні звинувачення.

SEC подала позов проти Bittrex 17 квітня, стверджуючи, що колишній генеральний директор Вільям Шихара заохочував емітентів криптоактивів, які прагнули зробити свої токени доступними на платформі компанії, видаляти публічні заяви, які могли б змусити регуляторів розслідувати ці пропозиції токенів як цінні папери", - пише агентство.

Bittrex заперечила звинувачення SEC, заявивши, що криптоактиви на її платформі не є цінними паперами або інвестиційними контрактами.

Поки позов SEC залишається на розгляді, Bittrex раніше погодилася виплатити 29 мільйонів доларів штрафу Міністерству фінансів США за "очевидні порушення" санкцій проти певних країн і закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Економічна правда