В IT Ukraine розповіли, скільки айтівців є військовозобов’язаними та мають бронь

Кількість військовозобов’язаних ІТ-спеціалістів в Україні становить близько 150 тисяч, у лавах Збройних Сил служать 4-4,5 тисячі осіб.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

Відповідаючи на запитання, наскільки критичне бронювання ІТ-фахівців він зазначив, що зараз існує такий підхід, що в ІТ все класно, а тому проблем немає.

За словами Васюка, в Україні 307 тисяч ІТ-спеціалістів включно з жінками. З них близько 150 тисяч військовозобов’язаних.

Наразі заброньовано до 2 тисяч осіб, що є дуже малою часткою. Ще 4-4,5 тисячі айтівців служать у ЗСУ.

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